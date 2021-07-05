خاص: المركزي يدعو المصارف إلى عقد اجتماع غداً بخصوص أوضاع السيولة ووصولها إلى الفروع والزبائن قبل العيد

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف ، يعمل فريق السيولة بالمصرف المركزي على تنفيذ خطة عاجلة هذا الأسبوع تضمن ايصال السيولة لكافة مناطق ليبيا وسيتم ارسال شحنات كبيرة لبعض المناطق سوف يعلن عنها لاحقاً .

كما وجه المصرف المركزي المصارف التجارية عن طريق مخاطبات رسمية بسرعة التواصل مع اقسام الاصدار لاستلام شحنات سيولة بدون سقف محدد وبما يلبي احتياجات الزبائن ، ولتنفيذ خطة المركزي تم توجيه دعوة لكافة المصارف لحضور الاجتماع الذي سيعقد غداً الثلاثاء بالمصرف المركزي لمناقشة أوضاع السيولة ووضع الحلول والمقترحات لضمان وصول السيولة لكافة الفروع والزبائن قبل عيد الأضحى المبارك .

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