شكشك يشارك باجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)

شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” اليوم الإثنين باجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة ديوان المحاسبة القطري.

وحيث يشارك بالاجتماع مجموعة من قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية الأعضاء بالمجلس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالعمل الرقابي.

كما سيناقش المجلس في اجتماعاته عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها متابعة نشاط المنظمة منذ الاجتماع الحادي والستين، وكذلك النظر في نتائج اجتماعات اللجان الفنية المشكلة من قبل المنظمة، حيث هذا ضمن المجالات المتصلة ببناء القدرات والمعايير المهنية والرقابية والتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي.

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