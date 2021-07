استأنف وزراء مجموعة تحالف “أوبك +” المحادثات، اليوم الاثنين، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة إنتاج النفط خلال يومين من المحادثات الأسبوع الماضي.

