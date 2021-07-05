الدبيبة يكشف عن موعد تقديم جدول المرتبات الموحد في ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته ستسهم في رفع الوضع المعيشي لعدد من الفئات في حال تم اعتماد ميزانية ليبيا 2021 العامة للدولة.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة قانون الميزانية اليوم الاثنين في طبرق، إن الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات موحد قبل نهاية العام 2021، مناشدا الجميع بوضع معاناة المواطنين وما يعيشونه أمام أعينهم.

وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أكد في وقت سابق أن مجلس النواب يخصص جلسة اليوم الاثنين لمناقشة الميزانية العامة للدولة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي