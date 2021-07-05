خاص.. إدارة الإصدار غريان تراسل فروع الجبل الغربي بالإسراع لتقديم المقترحات لطلب السيولة الضرورية لسد حاجات فروعهم

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس قسم الإصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي إلى مدراء إدارات فروع منطقة الجبل الغربي.
تتضمن المراسلة الإسراع في تقديم مقترحاتهم بطلب السيولة الضرورية لسد حاجات الفروع التابعة لهم في مدة أقصاها 3 أيام.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس قسم الإصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي إلى مدراء إدارات فروع منطقة الجبل الغربي.
تتضمن المراسلة الإسراع في تقديم مقترحاتهم بطلب السيولة الضرورية لسد حاجات الفروع التابعة لهم في مدة أقصاها 3 أيام.
أضف تعليقـك