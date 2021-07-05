اقتصاد

خاص.. إدارة الإصدار غريان تراسل فروع الجبل الغربي بالإسراع لتقديم المقترحات لطلب السيولة الضرورية لسد حاجات فروعهم

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس قسم الإصدار غريان بمصرف ليبيا المركزي إلى مدراء إدارات فروع منطقة الجبل الغربي.

تتضمن المراسلة الإسراع في تقديم مقترحاتهم بطلب السيولة الضرورية لسد حاجات الفروع التابعة لهم في مدة أقصاها 3 أيام.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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