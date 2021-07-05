الدبيبة يتطرق خلال جلسة مناقشة الميزانية إلى مرتبات كافة العاملين بالدولة .. ويوجه مطالبة للنواب

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة خلال كلمة ألقاها في جلسة مجلس النواب بمدينة طبرق اليوم الإثنين: نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب لمتابعة هذه الإجراءات، وأن الحكومة مستمرة في صرف المرتبات وفق دورة مستندية موحدة في كافة أرجاء الوطن رغم عدم إعتماد هذه الميزانية.

وأضاف قائلاً: التحديات في هذا الملف كبيرة تتطلب دوراً هاماً من مجلس النواب من خلال إصدار القوانين اللازمة لعدد من الشرائح مثل العاملين في القطاع الصحي وقطاع النفط والموافقة على تضمينها في الميزانية العامة مع شرائح المعلمين والشرطة التي من خلالها ستساهم في رفع المستوي المعيشي لهذه الفئات الهامة.

وأكمل الدبيبة أن الحكومة ستعمل بالتوازي على تقديم مشروع جدول مرتبات واحد قبل نهاية هذه السنة، وأن إصدار قانون مرتبات واحد من قبل مجلس النواب أصبح ضرورة ملحة.

وناشد الدبيبة النواب والوزراء بأن يضعو معناة المواطنين بين أعينهم وأن يطلعو بدورهم ومسؤولياتهم على ظروفهم العصيبة.

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