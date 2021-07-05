وزارة النفط تتابع سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط

بحث وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج، رفعت محمد العبار، رفقة رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء مجلس الإدارة، سير ىعمل المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

وتضمن الاجتماع مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل المؤسسة و شركاتها لتنفيذ خططخا ومشاريعها، من جهته أكد العبار على أهمية دور المؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية وحرصها على استمرار العمليات النفطية بالشركات التابعة لها والعمل على زيادة معدلات الإنتاج رغم الظروف التى مرت بها البلاد.. وفقًا للمكتب الاعلامي للوزارة.

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