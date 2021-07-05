«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 5 يوليو 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 5 يوليو 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5147 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3526 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2456 دينار، والليرة التركية 0.52 دينار، والدولار الكندي 3.6577 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2038 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2292 دينار، والدينار التونسي 1.6084 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5063 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 5 يوليو 2021:

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