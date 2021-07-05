لو عندنا 4 مليار زايدات مش خسارة فيهم .. الدبيبة يطالب الحكومة التونسية باستراداد الأموال الليبية

أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أمس السبت أن حكومته طالبت الحكومة التونسية باسترداد كل الأموال الليبية المحتجزة لديها.

وقال الدبيبة إن ليبيا لم تمنح أي أموال لتونس على هامش زيارة رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي إلى ليبيا عكس ما تم تداوله مؤخرا .

وأوضح: لم نعط أموالا لأي دولة والجمهورية التونسية تحديدا دولة شقيقة وجارة ومصيرنا واحد وهم تحملونا في عدة مناسبات ونحن سنتحملهم بعدة مناسبات .

وأضاف “لو عندنا 4 مليار زايدات مش خسارة فيهم”.

وكان الدبيبة طالب نظيره التونسي في يونيو الفائت، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.

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