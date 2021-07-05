صحيفة يونانية: من خلال نشاطها التجاري يمكن لليونان أن تلعب دور رئيسي في اعادة أعمار ليبيا

أكدت صحيفة “كابيتال” اليونانية اليوم الإثنين أن التقديرات الأولية لزيارة نائب وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا توضح أن إعادة الإعمار المقبلة وإعادة إعمار بنيتها التحتية يمكن أن توفر للشركات اليونانية آفاقًا كبيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات الطبية والنقل.

ووصل نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فرانجو جيانيس، إلى طرابلس، الأحد، لإجراء اتصالات مع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبعض رجال الأعمال بهدف تعزيز العلاقات الليبية اليونانية، يعقبها زيارة إلى مدينة بنغازي الإثنين لافتتاح قنصلية بلاده

وفيما يخص فتح القنصلية العامة اليونانية في بنغازي، أعلنت الصحيفة أن نائب وزير الخارجية اليوناني، سيتوجه الاثنين إلى بنغازي لحضور حفل افتتاح القنصلية العامة اليونانية والتي تعتبر أول دولة أوروبية تباشر بعمل قنصليتها في شرق ليبيا.

ولفتت “كابيتال”: أنه يمكن لليونان من خلال نشاطها التجاري أن تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار ليبيا وأن تساهم بشكل كبير في تقدم البلاد نحو التنمية.

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