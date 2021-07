شركة تركية تُنشئ مركزاً لوجستياً بالمنطقة الحرة مصراتة

قام وفد من شركة “البيرق” القابضة إحدى الشركات الكبرى بالجمهورية التركية، ممثلا في المالك ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام، إضافة إلى مجموعة من مدراء الشركات التابعة للشركة، بزيارة للمنطقة الحرة مصراتة، أمس الأحد.

وتأتي الزيارة للاطلاع على الفرص الاستثمارية والمزايا والإعفاءات، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمنطقة الحرة مصراتة على فيسبوك.

وتم خلال الزيارة متابعة الإجراءات الخاصة بفتح فرع للشركة داخل المنطقة الحرة بمصراتة وإقامة مركز لوجستي يُعنى بعمليات التخزين الجاف والبارد ومجموعة من المباني التابعة للمركز اللوجستي والمكملة لعمليات التشغيل الخاصة به.

كما قام الوفد بزيارة لميناء المنطقة الحرة بمصراتة وموقع الشركة داخل المنطقة الحرة بمصراتة الذي تم تخصصيه للشركة لإنشاء نشاطها الاستثماري المباشر.

زيارة شركة البيرق التركية القابضة ALBAYRAK Holding Co لمتابعة نشاطها الاستثماري المتمثل في انشاء مركز لوجستي بالمنطقة… تم النشر بواسطة ‏المنطقة الحرة بمصراتة Misurata Free Zone‏ في الاثنين، ٥ يوليو ٢٠٢١

