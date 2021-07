أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018

سجلت أسعار تكلفة العقود الآجلة لشهر سبتمبر لخام “برنت” ارتفاعا في بورصة لندن، اليوم الاثنين، بنسبة 1.09%، لتصل إلى 77 دولارا للبرميل وفقا لبيانات التداول.

وأشارت وكالة “آر بي كا” الروسية، إلى أن آخر مرة بلغت فيها قيمة برميل خام “برنت” أكثر من 77 دولارا في أكتوبر عام 2018.

وشهدت البورصات فترة انتظار أنباء من اجتماع مجموعة “أوبك +”، والتي تخللتها خلافات داخلية حول مستوى إنتاج النفط في أغسطس المقبل.

من جهتها، قالت المحللة في “فيليس كابيتال” إيلينا كوزوخوفا، إن “عدم قدرة الدول على التوصل إلى حل وسط يمكن من الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية على الأقل الشهر المقبل، قد ينذر بقفزة أخرى في الأسعار”.

وأضافت: “في حال تم الإعلان عن زيادة الإنتاج، فقد ترتفع الأسعار من جديد”.

وكانت مصادر مطلعة في “أوبك+”، أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن “الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، وأن الدول الأعضاء في المنظمة ملتزمة به”، مشيرة إلى أن “الدول الأعضاء في المنظمة “ستقرر لاحقا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب”.

