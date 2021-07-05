وزير النفط يبحث فرص تشغيل العاطلين عن العمل

دعا وزير النفط والغاز محمد عون سبعة وزراء في حكومة الوحدة لعقد اجتماع تشاوري لبحث ملف تشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب التخصصات النفطية.

الدعوة التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية الأحد قدمت إلى وزير العمل والتعليم العالي والتريبة والتعليم بالإضافة لوزراء التخطيط والتعليم التقني والخدمة المدنية ووزارة الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقد في الثاني عشر من يوليو الجاري سيناقش إمكانية تعيين عدد من الباحثين عن العمل، ووضع خطة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

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