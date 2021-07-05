اقتصاد

وزير النفط يبحث فرص تشغيل العاطلين عن العمل

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا وزير النفط والغاز محمد عون سبعة وزراء في حكومة الوحدة لعقد اجتماع تشاوري لبحث ملف تشغيل العاطلين عن العمل من أصحاب التخصصات النفطية.

الدعوة التي نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرسمية الأحد قدمت إلى وزير العمل والتعليم العالي والتريبة والتعليم بالإضافة لوزراء التخطيط والتعليم التقني والخدمة المدنية ووزارة الشباب.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقد في الثاني عشر من يوليو الجاري سيناقش إمكانية تعيين عدد من الباحثين عن العمل، ووضع خطة لتحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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