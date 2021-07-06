The post أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ سنوات وسط خلافات داخل «أوبك+» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
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