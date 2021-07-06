اقتصاد

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ سنوات وسط خلافات داخل «أوبك+»

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

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عين ليبيا

عين ليبيا

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