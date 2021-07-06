الجوف للتقنية النفطية تناقش نشاط الشركة لعرضه على المؤسسة الوطنية للنفط

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية “مجدي الدرسي” اليوم الثلاثاء، وبحضور السادة أعضاء لجنة الإدارة، وكافة مدراء الادارات والمختصين بالشركة.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الإدارة على التدقيق في كافة البيانات والمعلومات الخاصة بنشاطات الإدارات لتعكس الصورة الحقيقية لنشاط الشركة مع الاخذ بالاعتبار بكافة ملاحظات المؤسسة الوطنية للنفط .

ومن جهة أخرى شدد رئيس لجنة الإدارة على بذل المزيد من الجهود وتكثيف الاتصالات مع الشركات المشغلة ووضع المؤسسة في الصورة واخطارها بكافة العراقيل والمشاكل التي تعترضهم بخصوص المنافسة الشريفة مع الشركات الاخرى، مؤكدا على أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة كافة المستخدمين وتوفير ما يلزم لمواجهة جائحة كورونا، واخطار إدارة السلامة بالمؤسسة حول كافة الإجراءات المتخذة حيال جائحة كورونا.

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