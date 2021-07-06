سفير الجزائر يتحدث عن فتح خط بحري تجاري بين ليبيا والجزائر للتبادل الاقتصادي

التقى اليوم الاثنين رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين بالسفير الجزائري وذلك بفندق باب البحر وقد ضم اللقاء كل من المدير التنفيذي للمجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية .

حيث تناول النقاش حول تنظيم زيارة وفد من أصحاب الأعمال الجزائريين الى ليبيا منتصف هذا الشهر والبرنامج الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التعاون بين البلدين والسعي لفتح خط تجاري بحري مباشر بين ليبيا والجزائر .

وقد أكد السفير الجزائري عن جهوزية الجزائر لفتح المنفذ البري في منطقة غدامس وأن الآمر متروك لتقدير السلطات الليبية في تحديد موعد الافتتاح ،كما رحب السفير بزيارة أي من أصحاب الأعمال الليبيين الى الجزائر .

وأشار إلى أنه لا يوجد مانع أو عوائق تمنع حركتهم وسفرهم وذلك بعد عودة خطوط الطيران الجوي بين تونس الجزائر .

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