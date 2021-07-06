شركة تركية تبحث إنشاء مشاريع استثمارية بميناء مصراتة

تفقد وفدٌ من شركة البيرق القابضة التركية، خلال زيارته إلى المنطقة الحرة في مصراتة؛ نشاط الشركة الاستثماري والمتمثل في إنشاء مركز لوجستي بالمنطقة الحرة بمصراتة.

واطلع مالك الشركة رفقة رئيس مجلس الادارة والمدير العام على الفرص الاستثمارية والمزايا والاعفاءات، إضافةً إلى مناقشة خطة فتح فرع للشركة داخل المنطقة الحرة بمصراتة وإقامة مركز لوجستي يهتم بعمليات التخزين الجاف والبارد ومجموعة من المباني التابعة للمركز اللوجستي والمكملة لعمليات التشغيل الخاصة به.

وتخللت الجولة زيارة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة وموقع الشركة داخل المنطقة، و الذي تم تخصصيه للشركة لإطلاق نشاطها الاستثماري المباشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية