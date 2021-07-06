اقتصاد

شركة تركية تبحث إنشاء مشاريع استثمارية بميناء مصراتة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وفدٌ من شركة البيرق القابضة التركية، خلال زيارته إلى المنطقة الحرة في مصراتة؛ نشاط الشركة الاستثماري والمتمثل في إنشاء مركز لوجستي بالمنطقة الحرة بمصراتة.

واطلع مالك الشركة رفقة رئيس مجلس الادارة والمدير العام على الفرص الاستثمارية والمزايا والاعفاءات، إضافةً إلى مناقشة خطة فتح فرع للشركة داخل المنطقة الحرة بمصراتة وإقامة مركز لوجستي يهتم بعمليات التخزين الجاف والبارد ومجموعة من المباني التابعة للمركز اللوجستي والمكملة لعمليات التشغيل الخاصة به.

وتخللت الجولة زيارة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة وموقع الشركة داخل المنطقة، و الذي تم تخصصيه للشركة لإطلاق نشاطها الاستثماري المباشر.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالعربي الفصيح –
    لبنان وسوريا والشيعة والصليبيين هناك يتعطشون للاموال الليبية والنفط الليبي – بعد فضيحة تجارة وتهريب المخدرات السعودية وقطع الامداد عليهم – من الخليج –
    ويحاولون استخدام الايطاليين والقطريين مع اليهود الأتراك واليهود الليبين لاستجلاب النفط الليبي وسرقة الميزانية الليبية
    لبناء سوريا الاسد ولبنان الحريري –
    وتم ظابط كميات هاءلة من المخدرات في السفن قادمة من تونس وايطاليا ولبنان –
    وطبعا الرعاية الروسية للخونة لسوريا والرعايا الأمريكان للخونة الآخرين – بيعرفوا انفسهم –
    ومصراتة عبارة عن سوق سوداء وليس لهم علاقة بالوطنية ومم المهم محاسبتهم على استنزاف الميزانية ووضع خطة للإصلاح الداخلي للمطارات في طرابلس والخدمات العامة قبل اي منطقة اخرى –

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