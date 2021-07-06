الفطيسي يصرح لصدى عن عدم وجود جلسة لمناقشة الميزانية اليوم .. تعرف على التفاصيل

صرح عضو مجلس النواب عبد الغني الفطيسي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء السادس من يوليو الجاري، بالخصوص أنه كان من المقرر عقد جلسة مخصصة لمناقشة الميزانية اليوم ولكن هيئة الرئاسة لم تفتتح الجلسة ولم يتم معرفة الأسباب وراء ذلك .

وأضاف الفطيسي أن الميزانية أرسلت من قبل الحكومة للمجلس بعد اخدها الثقة مباشرة، كما تم عرضها للنقاش في اكثر من جلسة ولكن لم تطرح التصويت عليها داخل القاعة وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب وفي نهاية كل جلسة تؤجل مما يطرح تساؤلات عن جدية اعتمادها.

وأشار إلى أن قانون الميزانية من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب وميزانية هذه السنة لها خصوصية باعتبارها اول ميزانية موحدة منذ الانقسام في 2014 ، حيث أن عدم اعتمادها يوضح بأن مجلس النواب المعرقل الرئيسي لهذه الجلسة بينما لم يساعد في حل المشاكل التي تعاني منها البلاد مثل: أزمة الكهرباء كما يسبب في عرقلة الاستحقاق الانتخابي.

ونوه أيضا إلى أن بعض أعضاء لجنة التخطيط والمالية قد قدموا مقترح لتخفيضها إلى ما يقارب 76 مليار، وبحسب رأيه أنه إذا تم عرضها للتصويت سوف يحصل على النصاب القانوني .

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