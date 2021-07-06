خاص.. الصادي يوضح قيمة السيولة بخزائن التجاري الوطني .. ويشير إلى الإيداعات

قال مدير عام مصرف التجاري الوطني بطرابلس “جلال الصادي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن السيولة المتوفرة بخزائن المصرف أكثر من 350 مليون ونتوقع من 250 إلى 300 فيما أكثر خلال هذه الفترة ستُزوع إلى الفروع بالمناطق مضيفاً أن سقف السحب 5000 دينار .

وتابع بالقول: وصل إلى المنطقة الشرقية 95 مليون منها 60 مليون من طرابلس و35 من منطقة بنغازي ، وخصص لمنطقة مصراتة 45 مليون ، وطرابلس أكثر من 50 مليون بالرصيد المتوفر لديهم .

وأفاد الصادي: الجبل الغربي 45 مليون وسبها 50 مليون ، وسنرسل إلى أوباري ويليها غدامس والدرج وقبل نهاية الأسبوع ستكون بخزائنهم السيولة .

وتابع بالقول: لدينا إيداعات تصل إلى أكثر 500 مليون وحسب البيانات التي نملكها فإن السيولة متوفرة بكافة فروعنا .

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