صحيفة يونانية: السفارة اليونانية تباشر عمل سفارتها في طرابلس وتفتح قنصليتها في بنغازي

أعلنت صحيفة كابيتال اليونانية أمس الإثنين عن إفتتاح اليونان قنصليتها في مدينة بنغازي بحضور وفد برئاسة نائب وزير الخارجية كوستاس فراجوجيانيس والجالية اليونانية المحلية .

وقال فراجوجيانيس نحن أول دولة لها تمثيل قنصلي في بنغازي إلى جانب زيارة الوفد أكد توسع وتكمل العلاقات الدبلوماسية لليونان وليبيا.

وبحسب الصحيفة تظهر الاتصالات في طرابلس وبنغازي أن قطاعات التعاون تشمل البنية التحتية والطاقة والصحة والنقل البحري.

وأضاف: فراجوجيانس إن هناك أيضًا فرص كبيرة في التعليم والثقافة والسياحة و عمل القنصلية العامة يثبت اهتمامنا .

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