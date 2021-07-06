اسعار الذهب اليوم عند أعلى مستوى في 3 أسابيع مع ضعف سعر الدولار الامريكي

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2021، أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، حيث أدى تراجع سعر صرف الدولار الامريكي إلى خفض تكلفة السبائك لحاملي العملات الأخرى، بينما انتظر المستثمرون دقائق من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتوضيح السياسة النقدية.

وارتفع سعر الذهب اليوم الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1798.46 دولارًا للأونصة اعتبارًا من 03:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 17 يونيو/ حزيران.

وارتفعت اسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1798.10 دولار للأوقية.

وتراجع الدولار 0.1 بالمئة مبتعداً أكثر عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله الأسبوع الماضي.

وارتفعت الفضة 0.5٪ إلى 26.58 دولارًا للأونصة، وزاد البلاديوم 0.3٪ إلى 2821.85 دولارًا ، وارتفع البلاتين 1٪ إلى 1108.52 دولارًا.

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