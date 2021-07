النقد الدولي يُحذّر من تباين بين الدول في التعافي من كورونا

حذرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، من “تباين خطير” بين الدول المتقدمة والنامية في مدى تعافيها من جائحة كوفيد 19.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جورجيفا قولها، إن النمو القوي في دول غنية مثل الولايات المتحدة هو “أمر سار”، لكن النمو في الدول النامية يعرقله بطء وتيرة التطعيم.

وأضافت خلال “منتدى باريس للسلام”: “هذا خطر على النمو كما أنه خطر على الاستقرار والأمن العالميين”.

ودعت جورجيفا دول مجموعة العشرين لبذل المزيد من الجهود خلال اجتماع مدينة البندقية بإيطاليا في التاسع والعاشر من يوليو الجاري لبحث تقاسم جرعات لقاحات كورونا.

وقالت إن تعهد دول مجموعة السبع بالتبرع بمليار جرعة ليس كافيا، مضيفة: “نحن بحاجة إلى التصرف بمزيد من القوة”.

كما عبرت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويلا عن مخاوفها، وحذرت من “مسار متباين للتعافي” في ظل بطء وتيرة التطعيم في مناطق مثل أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا التي تشهد نموا بطيئا للغاية.

