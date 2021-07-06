لجنة النواب تناقش مع الحكومة مشروع الميزانية

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش اليوم الثلاثاء مع اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة وذلك بناءاً على ما تم اقراره في جلسة مجلس النواب الماضية.

حيث صرح تنتوش بأن الاجتماع ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 م وتقرير الميزانية، وذلك لعرضها على مجلس النواب ، كما تم مناقشة قانون توحيد المرتبات واحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وابداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس .

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