استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ” يوسف العقوري ” اليوم الثلاثاء، وفداً يونانياً برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية ” فرنك جانس ” وبرفقة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية وعضوي عن مجلس النواب اليوناني والسفير اليوناني لدى ليبيا والقنصل اليوناني في مدينة بنغازي.

يذكر أن رئيس لجنة الخارجية قد حضر افتتاح مقر القُنصلية اليونانية رسميا في مدينة بنغازي ، وذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون القنصلية بالحكومة الليبية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالمدينة.

والجدير بالذكر أن اليونان أول دولة تعيد افتتاح قنصليتها في مدينة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية