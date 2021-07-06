الإسكوا: مكاسب اقتصادية كبيرة تنتظر دول الجوار في حال إحلال السلام في ليبيا

قال تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، إن تحقيق السلام في ليبيا سيسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، وسيضمن مكاسب كبيرة في نمو الاستثمار والتوظيف للبلدان المجاورة التي تشمل الجزائر، ومصر، والسودان، وتونس.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته اللجنة، يعكس النتائج الاقتصادية المتوقعة في حال إنهاء الصراع وإحلال السلام في ليبيا، حيث سلط الضوء على التعاون الإقليمي، لا سيما في مجال التجارة مع الدول المجاورة مثل تونس ومصر والسودان.

وبحسب التقرير فإن مجموع النمو المتوقع في المكاسب يبلغ 161.9 مليار دولار، مقسمة بين الدول المجاورة على النحو التالي: 99.7 مليار دولار في مصر، و29.8 مليار دولار في الجزائر، و22.7 مليار دولار في السودان، و9.7 مليار دولار في تونس.

ويشير التقرير إلى أن اندلاع الصراعات المدمرة حول المنطقة العربية في أعقاب الربيع العربي كان مصدر قلق كبير لجميع الفاعلين السياسيين والمنظمات السياسية في المنطقة، منوها إلى أن الفترة تميزت بتطور الجماعات المسلحة والإرهاب الذي كان مصدرًا كبيرًا لعدم الاستقرار وهشاشة مؤسسات الدولة في كثير من الدول العربية.

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