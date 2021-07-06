“الإنماء الاقتصادي” يناقش استئناف الإنتاج لشركة الإنماء للأسلاك الكهربائية

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رفقة رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة،إمكانية إستئناف العملية الإنتاجية لمصانع الشركة.

وتضمن الاجتماع بحث معالجة المرتبات المتأخرة للعاملين منذ فترة، إذ أكد المحتمعون على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودةخطوط إنتاج الشركة والتي تعتمد عليها في السابق الشركة العامة للكهرباء وغيرها من الشركات العاملة في مجال الكهرباء.

وبحسب بيان الصندوق فإن شركة الإنماء للأسلاك والكابلات تمتلك عددًا من خطوط الإنتاج من بينها خط لإنتاج أسلاك وكوابل الألومنيومبالإضافة الى خط لإنتاج أسلاك الضغط المنخفض والمتوسط.

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