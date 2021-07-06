اقتصاد

“الإنماء الاقتصادي” يناقش استئناف الإنتاج لشركة الإنماء للأسلاك الكهربائية

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي رفقة رئيس مجلس إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكابلات المساهمة،إمكانية إستئناف العملية الإنتاجية لمصانع الشركة.

وتضمن الاجتماع بحث معالجة المرتبات المتأخرة للعاملين منذ فترة، إذ أكد المحتمعون على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعودةخطوط إنتاج الشركة والتي تعتمد عليها في السابق الشركة العامة للكهرباء وغيرها من الشركات العاملة في مجال الكهرباء.

وبحسب بيان الصندوق فإن شركة الإنماء للأسلاك والكابلات تمتلك عددًا من خطوط الإنتاج من بينها خط لإنتاج أسلاك وكوابل الألومنيومبالإضافة الى خط لإنتاج أسلاك الضغط المنخفض والمتوسط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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