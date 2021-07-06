هذه أرباح “جيف بيزوس” خلال فترة رئاسته لأمازون

بعد أن أعلن جيف بيزوس، التنحّي عن منصب الرئاسة التنفيذية لـ “أمازون”، وصلت القيمة السوقية للشركة إلى 1.8 تريليون دولار، وزادت ثروته بنسبة 12425%، بزيادة 196 مليار دولار منذ عام 1998، عندما ظهر لأول مرة في قائمة فوربس 400 لأغنى الأمريكيين بصافي ثروة بلغت 1.6 مليار دولار. الآن، تبلغ ثروته حوالي 202 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص على وجه الأرض، بحسب ما نقلته مجلة “فوربس” نسخة الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة، أن بيزوس سيظل في منصب رئيس مجلس إدارة شركة أمازون، بينما سيتولى رئيس خدمات أمازون ويب، آندي جاسي، الذي انضم إلى شركة التجارة الإلكترونية في عام 1997، منصب الرئيس التنفيذي في 5 يوليو.

وسيُبعد بيزوس تركيزه قليلًا عن الشركة التي أسسها في 1994، وسيزيد اهتمامه بجمعيتيه الخيريتين، صندوق بيزوس داي ون وصندوق بيزوس إيرث، بالإضافة إلى شركته للسياحة الفضائية، بلو أوريجين، التي من المقرر أن تنقله هو وشقيقه مارك إلى الفضاء.

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