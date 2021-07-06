عون يشارك في الاجتماع الوزاري (رقم 181) لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” ممثلاً للدولة الليبية في الاجتماع الوزاري العادي (رقم 181) لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عبر الدائرة الإفتراضية يوم الخميس الماضي الموافق 1 يوليو 2021 .

تم خلال الاجتماع مناقشة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون، وكذلك أطلعوا على تقارير الأمين العام حول سير العمل بالمنظمة وأعتمدوا المراجع الخارجي لسنة 2021.

وفي ذات السياق أعلن عن تأجيل الجلسة الختامية للإجتماع، وكذلك تحديد موعد ومكان الاجتماع الوزاري الدوري القادم (182) ليكون في 1 ديسمبر 2021 بالعاصمة النمساوية فيينا.

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