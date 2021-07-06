وزير الصحة يجتمع مع ممثلين بالمنظمة الليبية لمرضى السيلياك

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع ممثلين عن المنظمة الليبية لمرضى السيلياك أوحساسية الغلوتين، وبحضور مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بالوزارة ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الأطفال.

تناول الاجتماع مناقشة المشاكل المتعلقة بالمرض، وخاصة المتعلقة بتوفير الغذاء الخاص لهذه الفئة والتي يتطلب غذائها نوع خاص من الأغذية، كما تم مناقشة آلية توحيد الجهود والتعاون بين جميع الهيئات المعنية بهذا المرض، وكذلك إنشاء منظومة خاصة لحصر المرضى الليبين، تسجيل الشركات الخاصة بالغذاء الخاص بالمرضى والتنسيق لتنظيم ندوات ومؤتمرات توعوية بالمرض.

والجدير بالذكر أن مرض السيلياك أو حساسية الغلوتين هو مرض مناعي ذاتي، كما يصيب الأمعاء الدقيقة عند تناول الغلوتين، ومن أهم اعراضه: اسهال مزمن، انتفاخ البطن، سوء الامتصاص وفقدان الشهية.

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