السفير التركي يدعو شركات بلده إلى العودة ﻹستئناف إعادة الإعمار في ليبيا

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليوم الثلاتاء محمد خليل عيسى سفير جمهورية تركيا المعتمد لدى ليبيا كنعان يلماز.

ومن جهته أعرب الوكيل عن تقديره وامتنانه لموقف الحكومة التركية الداعم لتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا وترحيبها بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة المكونة من المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية.

كما أشار إلى عمق العلاقات بين البلدين وأهمية العمل على تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين وكذلك عودة الشركات التركية لاستئناف عملها ومساهماتها في إعادة الإعمار في ليبيا.

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