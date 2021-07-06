خاص… المدير التنفيذي لشركة عرابية يكشف لصدى عن إقامة ملتقى ليبيا الدولي للصيرفة والاستثمار

كشف المدير التنفيذي لشركة عرابية واستشاري تنظيم الحفلات “السيد شعلان” لصدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء 6يوليو 2021م عن إقامة ملتقى ليبيا الدولي للصيرفة والاستثمار، وذلك يومي 11_12 يوليو بقاعة نقابة المعلمين طرابلس .

وأضاف شعلان بأنه سيتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان آليات إعادة هيكلة المؤسسات المالية لتتلاءم والنظام المالي الإسلامي/تجارب رائدة، والتي ستنفذ بمناسبة إطلاق مبادرة تطوير قطاعي الصيرفة والتكافل الإسلامي في ليبيا، بمشاركة عدد من المسؤولين ومتخذي القرار والمختصين والمهتمين بالوزارات والمؤسسات.

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