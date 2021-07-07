اجتماع لفتح أفاق التعاون بين الوزارات والمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اجتماعاً، بحضور وزير الدولة للشؤون المهجرين وحقوق الإنسان ” أحمد

أبو خزام” ومدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي “فضيل الأمين “.

تناول الاجتماع مناقشة ودراسة آفاق ومجالات التعاون بين الوزرات والمجلس، كما أكد المجتمعين على ضرورة البرامج الاجتماعية ذات العلاقة بالنازحين والمهجرين وحقوق الإنسان والعمل على عقد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني و الذي يهدف إلى تنفيذ 300 مبادرة تحقق 59 هدفاً وذلك لتحقيق رؤية ليبيا.

ومن جهة أخرى أكد المجتمعون على إصلاح الهيكلي وتنمية وتنويع الاقتصاد وإعطاء دور أساسي للقطاع الخاص وتطوير مساهمة الصناديق الاستثمارية في عملية التنمية، كما اتفق على استحداث صناديق للبنية التحتية والأساسية وإعادة الإعمار في البلديات و العمل على تصميم شبكة أمان اجتماعي.

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