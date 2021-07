هبوط حاد لأسعار النفط بعد إلغاء اجتماع «أوبك+»

هوت أسعار النفط في جلسة متقلبة بعد أن ألغت مجموعة “أوبك+” اجتماعها لعدم تمكن أعضائها الرئيسيين من الوصول إلى اتفاق لزيادة الإنتاج، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس الثلاثاء، منخفضة 2.3 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتسجل عند التسوية 74.53 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 77.84 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.79 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 73.37 دولار للبرميل بعد أن لامست 76.98 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

وانهارت الاثنين المحادثات بين وزراء من “أوبك+”، التي تضم المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا ومنتجين آخرين، بعد فشل المفاوضات في إنهاء خلاف علني نادر بين السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات.

وفي البداية، صعد النفط بعد أنباء إلغاء الاجتماع لكن الأسعار تراجعت مع تركيز المتعاملين على احتمال أن النزاع سيدفع بعض المنتجين لزيادة إنتاجهم والبدء بتصدير المزيد من البراميل.

وقال بوب يونغر مدير العقود الآجلة للطاقة في “ميزوهو” إن “السوق قلقة من أن الإمارات ستتدخل وتضيف بشكل أُحادي براميل من الخام وأن آخرين في أوبك سيحذون حذوها”.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

