رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يجتمع مع مسؤولي مُبادرة “نيقوسيا” لدعم البلديات لمناقشة آلية العمل ومجالات التدريب

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” اجتماعا مع المُستشارة الاستراتيجية لمشروع البلديات الليبية بمبادرة نيقوسيا بالاتحاد الأوربي “باناديتا اودو” ومسؤولة العلاقات الدولية بإقليم تورينتو- ايطاليا “إلينا اوليفي” ومُستشار مشروع شراكة البلديات المُتوسطية “ستيفانوا روسي” القائمين على مشروع توطين التدريب بين البلديات والجامعات الليبية بمشروع مبادرة نيقوسيا للتعليم المُستمر وذلك بحضور منسق المشروع بالمنطقة “فرج نجم” والمسؤولين عن مُتابعة وتنفيذ المشروع ببلديتي بنغازي وطبرق والجامعات المعنية .

حيث تهدف هذه المُبادرة إلى بناء القدرات وتقوية السلطات المحلية والخدمات الحكومية .

كما تم خلال الاجتماع مُناقشة آلية العمل ومجالات التدريب والخطة الزمنية لبرنامج التدريب والملاحظات حيال البرنامج العام المُقرر بدايته خلال شهر أكتوبر 2021م.

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