قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، بجولة تفقدية للأسواق المحلية وسط مدينة بنغازي، رفقة وكيل الوزارة للشؤون التجارية، ومدير مكتب شؤون الديوان ومراقب الاقتصاد والتجارة ببنغازي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

واستهدفت الجولة سوق الجريد القديم وسوق الذهب بالإضافة الى سوق الحوت وذلك للوقوف على الوضع العام وسبل عودة الحركة التجارية،

كما إلتقى مع عدد من أصحاب المحال وتجار الذهب بمقر الوزارة في مدينة بنغازي لبحث ألية تنظيم تجارة الذهب واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السوق المحلي وتعزيز دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

The post وزير الاقتصاد والتجارة يتفقد الأسواق التجارية وسط بنغازي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا