“وزارة المالية” تُحيل مرتبات يوليو إلى المصرف المركزي

أحالت وزارة المالية بحكومة الوحدة مرتبات شهر يوليو إلى المصرف المركزي.

وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها، بأنها سلّمت أذونات الصرف الخاصة بالمرتبات لهذا الشهر، وكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ للشروع في صرفها وتوزيعها في المصارف التجارية.

وبحسب تقديرات حكومة الوحدة الوطنية؛ فإن قيمة المرتبات هذا العام من المحتمل أن تصعد من 34 مليار دينار إلى 59,1 مليار، وفق ما قدّمه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بعد وضع تصور لرفع مرتبات موظفين تابعين لأربع وزارات، يُطالب العاملين فيها بتنفيذ قرارات الزيادات الصادرة في السنوات الماضية.

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