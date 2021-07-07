اقتصاد

الحويج يعلن ميناء جليانة البحري منطقة تجارية حرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يوم أمس الثلاثاء 6 يوليو 2021 م بإعلان ميناء جليانة البحري منطقة تجارية حرة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل ابوشيحة وعميد بلدية بنغازي ومدير مكتب شؤون الديوان بنغازي ومراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

كما أجرى الحويج جولة بالميناء والتقى خلالها بإدارة الشركة الليبية للموانئ لمتابعة سير العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة في تنظيم عمليات التصدير والاستيراد وطرح المقترحات التي تسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى التبادل التجاري.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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