عون يؤكد على دعمه لتطوير المنشاءات النفطية وتسويق المنتجات والرفع من المقدرات النفطية والغازية

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج “رفعت العبار”

ومن جهته أكد الوزير على أن الوزارة تعمل بشكل موحد ومتكامل لتحقيق أهدافها المنشودة، وأنها تقدم كل الدعم والمؤازرة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لتنفيذ برامجها المتمثلة في المحافظة على الإنتاج والعمل على زيادته، وكذلك تطوير المنشاءات النفطية وتسويق المنتجات والبحث عن اكتشافات ومؤملات جديدة تعوض الفاقد من الإنتاج وترفع من المقدرات النفطية والغازية.

ومن جهة أخرى أكد رفعت العبار وكيل وزارة النفط والغاز أن الوزارة تسير على خط واحد وهدف واحد للنهوض بقطاع النفط والغاز، وتعمل بكل إمكانياتها فى سبيل ذلك .

كما أشاد وزير النفط والغاز بالجهود المبذولة من قبل وكيل الوزارة، مؤكدا على أن وزارة النفط والغاز هى الجهة الرسمية الوحيدة التي تتعامل مع الجهات الحكومية الأخرى والسفارات وغيرها من الجهات الرسمية فى كل ما يتعلق بشئون القطاع واهتماماته، وهى قادرة على القيام بواجباتها على خير وجه.

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