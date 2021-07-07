مجلس إدارة شركة بريد ليبيا يعقد اجتماعه الثاني لاستعراض عمل اللجنة المشكلة لحصر الاجراءات المالية

قام مجلس إدارة شركة بريد ليبيا إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للاتصالات اليوم الثلاثاء بعقد اجتماعه الثاني بمقر الشركة في طرابلس.

نوقش خلاله اعتماد محضر الاجتماع الأول لمجلس الادارة لسنة2021م، واستعراض عمل اللجنة المشكلة لحصر الاجراءات المالية والإدارية والقانونية من تاريخ 17 مارس 2019 إلى تاريخ اصدار مستخرج سجل تجاري بتاريخ 30 مايو 2021.

وتناول الاجتماع أيضا اعداد موازنة تقديرية عن النصف الثاني من سنة 2021م وتم أيضا استعراض عمل لجنة الاعداد للهيكل التنظيمي للشركة، إلى جانب بحث كل السبل المتاحة لوضع خطة عمل لزيادة الايرادات وتخفيض المصروفات.

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