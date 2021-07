أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، من مدينة بنغازي، اعتبار ميناء جليانة البحري منطقة تجارية حرة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية سهيل ابوشيحة، وعميد بلدية بنغازي، ومدير مكتب شؤون الديوان بنغازي، ومراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي.

وأجرى الوزير جولة بالميناء والتقى خلالها بإدارة الشركة الليبية للموانئ، لمتابعة سير العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة في تنظيم عمليات التصدير والاستيراد وطرح المقترحات التي تُسهم في تطوير الأداء ورفع مستوى التبادل التجاري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

The post إعلان ميناء جليانة البحري ببنغازي منطقة تجارية حرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا