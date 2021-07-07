الدبيبة يجتمع مع أعيان مدينة تاورغاء للوقوف على كافة الصعوبات التي تواجه المدينة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة» مساء اليوم الأربعاء، مع أعيان مدينة تاورغاء والمجلس المحلي بالمدينة، وبحضور نائبي رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

تناول الاجتماع مناقشة الصعوبات التي تواجه أهالي تاورغاء بعد عودتهم لمدينتهم، وكذلك ما تم إنجازه من تعليمات الرئيس خلال زيارته التفقدية للمدينة المدة الماضية.

ومن جهته أكد رئيس المجلس المحلي «عبدالرحمن الشكشاك» بأن حكومة الوحدة الوطنية بكافة مكوناتها الإدارية في تعاون مستمر معهم للعمل على معالجة كافة الملفات المتأخرة، كما أعطى الرئيس تعليماته باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والتي ستساهم في زيادة عدد السكان الذين سيرجعون لمدينتهم.

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