الحرس البلدي سرت يقوم بإتلاف كميات كبيرة من المواد التالفة والمنتهية الصالحية

قام جهاز الحرس البلدي فرع سرت بإتلاف كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تقدر ب15 طن من محلات المواد الغذائية، بالتعاون مع مكتب رقابة الأغدية وبحضور وكيل المجلس البلدي سرت وتم أيضا إتلاف 680 طاجن خاص بتجهيز الخبز من بعض المخابز، وكذلك إتلاف 80 صنف من المستحضرات التجميلية ومواد الزينة الغير صالحة للاستعمال بمحلات العطارين ومواد الزينة أما بخصوص الصيدليات فقد تم إتلاف 530 صنف من الأدوية.

وبدوره شدد وكيل المجلس البلدي سرت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة اتجاه تلك التجاوزات التي تمس المواطن بشكل مباشر ودعم جهاز الحرس البلدي سرت بكافة الإمكانيات حتى يستطيع العمل دخل نطاق بلدية سرت.

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