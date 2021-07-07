النائب الاول لرئيس حكومة الوحدة يناقش ملف عمال ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطية القطراني، بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء، برئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا نرمين الشريف.

وناقش اللقاء، العديد من النقاط الخاصة بالعمل النقابي ومناقشة الشكاوى المقدمة من قبل العاملين بشركة النهر لتصنيع الأنابيب، إضافة إلى النظر في ملف دعم الشركات المتعثرة والمنسحبة والمدمرة بنيتها التحتية اثناء الحرب على الإرهاب وإيجاد السبل الرامية لصرف مرتبات كوادرها الوظيفية والفنية وإضافة عدد من الشركات الى قرار مجلس الوزراء رقم 181 الخاص بدعم هذه الشركات.

كما تضمن اللقاء، مناقشة ملف الشركات القادرة على تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية ومنحهم الاولوية في عملية التعاقد.

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