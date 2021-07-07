القطراني يناقش مع الكبير رفع سقف المقاصة بين المصارف

اجتمع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني اليوم الأربعاء بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير.

تناول الاجتماع العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض ازالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة إداراتها العامة بإقليم برقة من بينها الاسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف.

ناقش الاجتماع الى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله .

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