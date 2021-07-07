اقتصاد

منها توفير السيولة قبل العيد.. القطراني يبحث مع الكبير عددا من الملفات الاقتصادية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين اعطية القطراني، اجتماعا بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي  الصديق الكبير.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالإجراءات المتبعة من قبل المركزي لغرض إزالة القيود المفروضة على المصارف التجارية العامة والخاصة الواقعة إداراتها العامة بـ “إقليم برقة” ومن بينها الإسراع في رفع سقف المقاصة بين المصارف، إضافة إلى ضرورة توفير السيولة النقدية بكافة المصارف نظرا لقرب عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يتسنى للمواطنين الاستعداد لاستقباله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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