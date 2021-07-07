الصناعة والمعادن لشؤون التعدين تناقس المؤسسة الوطنية للتعدين على فتح آفاق الاستثمار

ناقش وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين “منصف الشلوي” مع مدير عام للمؤسسة الوطنية للتعدين وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين ومدير إدارة الموارد المعدنية بالوزارة على فتح آفاق الاستثمار في مجال التعدين.

وتناول الاجتماع مناقشة عددا من المقترحات التي ستنفذ قريبا والتي من شأنها النهوض بأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني المتعلقة بمجال التعدين، وكذلك البدء في إعداد مشروع تحديث قانون المحاجر رقم اثنين لسنة 1971 بما يتماشى مع الدخول في مجال الاستثمار بالموارد المعدنية.

حيث تم الإتفاق على وضع الآليات المثلى لضبط العمل وضمان أنسيابه وسيره بالشكل الصحيح؛ بالإضافة إلى الإتفاق على كيفية إعداد التقارير الدورية الأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية وفقاً لنماذج أعدت بالخصوص.

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