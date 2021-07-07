الدبيبة يستلم تقرير المراجعة الدولية الخاص بالمصرف المركزي

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تسلم رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، منقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي والذي أُعد تحت إشراف البعثة.

وقالت مكتب الإعلام لرئيس الحكومة، إن الدبيبة أكد لكوبيش بأن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، وبأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن من خلاله تستطيع الحكومة توحيد الجهود للبناء.

وأضافت، كما أكد الدبيبة بأن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم.

يأتي ذلك فيما التقى الدبيبة، اليوم، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

وبحث الجانبان، أوجه التعاون بين المصرف المركزي والحكومة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات صرف المرتبات في وقت مناسب، والعمل على توفر السيولة النقدية بكافة المصارف بشكل مستمر.