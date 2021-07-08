أعلنت الشركة العامة للكهرباء، نجاح الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة أوباري والوصول بها إلى سرعة التزامن.

وأوضحت الشركة أن الوحدة ستدخل على الشبكة الكهربائية بقدرة إنتاجية 165ميجاوات، مشيرة إلى أن هذا النجاح تحقق لأول مرة، وبكادر وطني100%.

وكان العمل توقف بمشروع محطة أوباري منذ 2017م نظرًا لخروج الشركة الأجنبية المنفذة.

يشار إلى أن مصروفات الشركة بلغت 3,5 مليارات دينار خلال عاميْ 2018 و 2019، فيما لم تكشف رئاسة الوزراء أو شركة الكهرباء عن حجم الإنفاق في عام 2020.

وقالت الشركة إن مستويات الطلب على الطاقة هذا الصيف بلغت ثمانية آلاف ميغاوات وهي حدود قياسية، وإن الإنتاج الحالي سجّل خمسة آلاف ميغاوات؛ ممّا يعني أن العجز يدور في فلك ثلاثة آلاف ميغا وات.

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