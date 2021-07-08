المركزي يصدر بيان بشأن صدور تقرير المراجعة الدولية لأعمال المصرف

أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس الثامن من شهر يوليو الجاري بيان بشأن صدور تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي.

حيث شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس في اللقاء الذي استضافه المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة تسلم تقرير المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء.

كما أكد المركزي على أنه مؤسسة سيادية تلتزم معايير الشفافية والمسؤولية والإفصاح، وبادر أيضاً مند أبريل 201‪6 بالمطالبة بإجراء المراجعة والتدقيق لأعمال المصرف المركزي بإعتباره أساساً لتوحيد المؤسسة وإنهاء حالة الانقسام، وأيضاً رحب المصرف بإنطلاق عملية المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي وقدم لها الدعم اللازم، وكلف فريقا من المختصين بالتعاون مع المراجع الدولي.

ويطمح المركزي من خلال إنجاز هذا الاستحقاق بتحقيق الهدف الأساسي بتوحيد المصرف المركزي والشروع في الخطوات العملية اللازمة ودعم سياسة سعر الصرف التي اعتمدها مجلس ادارته مطلع هذا العام.

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