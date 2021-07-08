من خلال تصريحاته ل الشرق الأوسط عون يحذر من إغلاق الحقول النفطية خاصة مع إنتخابات ديسمبر المقبله

أعرب وزير النفط والغاز محمد عون عن أمله في أن يتمكن قطاع النفط من تجنب أي صراع سياسي أو صراعات قد تشهدها البلاد خاصة مع الانتخابات المقررة في ديسمبر.

وطالب عون في حديث لـ “الشرق الأوسط” الجميع بضمان بقاء الحقول النفطية مفتوحة مؤكداً أنه لا يوجد طرف يستغل القطاع النفطي.

وحذر من أن إغلاق الحقول خاصة إذا امتد إلى مساحات كبيرة سيؤدي إلى تراجع عائدات النفط ويدمر سمعة ليبيا في السوق.

وأشار عون إلى أن ليبيا لن تكون قادرة على معالجة المشكلة على المدى الطويل ، مما يضطر العملاء للبحث عن بدائل.

وأضاف: من جانبه نهدف حالياً إلى رفع الإنتاج من 1.3 مليون برميل يومياً إلى 1.5 مليون بنهاية العام الجاري وهو هدف يمكن تحقيقه إذا تمكنا من إقامة بعض المشاريع في الحقول المكتشفة حديثاً وتطويرها تقنياً .

وأوضح عون بشأن المخاوف من أن تتأثر الانتخابات بالمنافسة بين الشركات والدول الغربية التي تسيطر على حصص استثمارية كبيرة في قطاع النفط الليبي.

وقال المنافسة بين الشركات ستبدأ إذا عرضنا مواقع للتنقيب والاستكشاف سواء في البر أو البحر لكننا لم نفعل ذلك بعد مشيرا إلى أن ثروة ليبيا النفطية المكتشفة لا تتجاوز 40 بالمئة.

و تابع بالقول أن التنقيب عن النفط يأتي في مقدمة أولويات الوزارة خوفا من ضياعه بينما يتجه العالم نحو تبني الطاقات البديلة، من المحتمل أن تكون ليبيا الدولة الإفريقية الأولى من حيث احتياطيات النفط ووفقًا لمنتدى شركة قطر غاز لديها ما يقرب من 52 تريليون قدم مكعب لكن التقديرات تشير إلى أن هناك 80 تريليون قدم مكعب بحسب تصريحات الوزير .

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